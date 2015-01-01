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नेपानगर विधानसभा:भाजपा की जीत के लिए छोड़ दी थी चप्पल, सांसद ने पूर्व सरपंच को अपने हाथ से पहनाई

बुरहानपुर4 घंटे पहले
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नेपानगर विधानसभा उप चुनाव में भाजपा की जीत के लिए पूर्व सरपंच जगन तायड़े ने चप्पल पहनना छाेड़ दिया था। संकल्प था कि भाजपा की जीत के बाद ही चप्पल पहनेंगे। गुरुवार दोपहर रेस्ट हाउस में सांसद नंदकुमारसिंह चौहान ने उन्हें चप्पल पहनाई और स्वागत किया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटील ने बताया नेपानगर विधानसभा उपचुनाव के दौरान पूर्व सरपंच तायड़े ने संकल्प लिया था कि भाजपा प्रत्याशी को जीताने के बाद ही चप्पल पहनूंगा। उपचुनाव के दौरान वे पूरे समय बिना चप्पल पहने प्रचार में जुटे रहे और जनसंपर्क किया। पार्टी की जीत के बाद गुरुवार को सांसद चौहान ने चप्पल पहनाकर उनका प्रण पूरा किया। इस दौरान विधायक सुमित्रा कास्डेकर, पूर्व महापौर अतुल पटेल, अनिल भोसले, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष युवराज महाजन भी मौजूद थे।

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