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सामान्य प्रशासन:समर्थन मूल्य : मापदंड शिथिल करें

बुरहानपुर3 घंटे पहले
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  • पूर्व जिपं अध्यक्ष कृषि मंत्री से मिले, जिले की स्थिति बताई

किसानों और जिलेवासियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कृषि, स्कूल शिक्षा, सामान्य प्रशासन मंत्रियों से मिले। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटील ने कृषि मंत्री कमल पटेल से कहा मौसम की मार के कारण ज्वार फसल काली पड़ गई है। समर्थन मूल्य में खरीदी के मापदंड पूरे नहीं होने से फसल रिजेक्ट कर रहे हैं। जिस वजह से कम दाम में उपज बेचकर किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। परिस्थितियों को देखते हुए समर्थन मूल्य के मापदंडों में शिथिलता लाकर किसानों के हित में निर्णय लेने की जरूरत है। कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से बात कर नियमों में शिथिलता लाने का प्रयास करेंगे। उनके बाद पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पाटील, पूर्व सांसद प्रभात झा से मिले। स्कूल शिक्षा मंत्री व सामान्य प्रशासन मंत्री इंदरसिंह परमार से जरूरी विषयों पर चर्चा की।

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