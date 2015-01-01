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किशोरी का अपहरण:किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

बुरहानपुर3 घंटे पहले
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  • अपहरण कर दो दिन रखा था जंगल में, फिर छोड़ दिया था गांव

किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन कोर्ट ने निरस्त कर दिया। आरोपी सितंबर में किशोरी को गांव के पास से अपहरण कर जंगल में ले गया था। वहां दो दिन तक दुष्कर्म करने के बाद उसे गांव के पास छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया। विशेष लोक अभियोजक रामलाल रंधावे ने बताया विशेष न्यायाधीश केएस बारिया की अदालत में गुरुवार को आरोपी मयाराम पिता रायसिंग का जमानत आवेदन लगाया गया था। आरोपी ने 4 सितंबर की दोपहर 3 बजे टवाल नदी में नहाने गई किशोरी को अगवा किया था। वह किशोरी को बाइक पर बैठाकर जंगल में ले गया था। यहां दो दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में गांव के बाहर छोड़ गया। शिकायत पर निंबोला थाना पुलिस ने मयाराम के खिलाफ धारा 363, 366, 366 ए, 376, 376 डी 506 और धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। जमानत याचिका पर विशेष लोक अभियोजक की आपत्ति पर इसे निरस्त कर दिया गया।

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