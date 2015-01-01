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बाबा की प्रतिमा:सांई बाबा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की

बुरहानपुर3 घंटे पहले
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मालीवाड़ा में गुरुवार को सांई बाबा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके तहत यहां विविध अनुष्ठान हुए। इसको लेकर भक्तों में काफी उत्साह रहा। सुबह प्रतिमा का अभिषेक करने के बाद ब्राह्मणों द्वारा विधिविधान से पूजा-अर्चना कर प्रतिमा स्थापित की गई। दोपहर में महाआरती कर प्रसादी वितरण किया गया। भक्त प्रकाश तिवारी ने बताया मोहल्ला समिति ने श्रीगणेश मंदिर परिसर में सांई बाबा के मंदिर का निर्माण किया। इसमें स्थापित करने के लिए ओंकारेश्वर से प्रतिमा लाई गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त दर्शन-पूजन के लिए पहुंचे।

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