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प्रवेश की चयन परीक्षा:5 तक जमा होंगे उत्कृष्ट स्कूल में प्रवेश फार्म

बुरहानपुरएक घंटा पहले
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शासकीय सुभाष उत्कृष्ट स्कूल में प्रवेश के लिए 5 फरवरी तक फार्म भरे जाएंगे। सत्र 2021-22 की कक्षा 9वीं में प्रवेश की चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन फार्म पहले 30 जनवरी तक भरना थे। विद्यार्थियों के हित को देखते हुए आयुक्त लोक शिक्षण ने तारीख आगे बढ़ाई है। प्राचार्य पी. हुसैन ने बताया विद्यार्थी कियोस्क सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर परीक्षा दे सकते हैं। प्रवेश चयन परीक्षा 28 फरवरी को होगी। इसके पहले पोर्टल पर ही प्रवेश पत्र जारी होंगे।

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