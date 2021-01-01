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यातायात विभाग:वाहन मालिकों के बना रहे ग्रीन कार्ड

बुरहानपुर2 घंटे पहले
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सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात विभाग उन वाहन मालिकों के ग्रीन कार्ड बना रहा है, जो लाइसेंस, फिटनेस, बीमा, हेलमेट पहनकर वाहन चलाता है। चैकिंग के दौरान ग्रीन कार्ड दिखाने पर छूट सकेंगे। इनका रिकार्ड थाने में रहेगा। कार्ड गुम होने पर रिन्यू करा सकेंगे।

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