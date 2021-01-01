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पुलिस की सख्ती:जहां-जहां खाद बेचा, उनसे बरामद करेगी पुलिस

बुरहानपुर2 घंटे पहले
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विपणन संघ के गोदाम से कृषि अफसरों ने खाद के सैंपल जुटाए। - Dainik Bhaskar
विपणन संघ के गोदाम से कृषि अफसरों ने खाद के सैंपल जुटाए।
  • खाद की हेराफेरी के आरोपी को नेपा न्यायालय में पेश किया, आठ दिन की रिमांड पर लिया

नेपानगर क्षेत्र के मप्र विपणन संघ के गोदाम से डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक के खाद की हेराफेरी की कड़ियां जोड़ने के लिए पुलिस को आठ दिन का समय मिला है। वरिष्ठ सहायक गोदाम प्रभारी प्रेमसिंह जमरे ने जहां-जहां खाद बेचा है। प्रभारी और खरीदार की निशानदेही पर खाद बरामद करेंगे।

नेपानगर के गोदाम से 1.44 करोड़ रुपए का 729 मीट्रिक टन खाद की हेराफेरी के मामले में नेपानगर थाना पुलिस ने तत्कालीन वरिष्ठ सहायक गोदाम प्रेमसिंह जमरे को बुधवार को नेपा अदालत में पेश किया। यहां गर्ग साहब की अदालत में प्रेमसिंह के अधिवक्ता जमानत अर्जी लगा चुके थे। हालांकि पुलिस की दलीलें सुनकर अर्जी को निरस्त कर दिया। पुलिस ने पूछताछ के लिए प्रेमसिंह की रिमांड मांगी। न्यायालय 8 फरवरी तक पुलिस हिरासत का आदेश बनाया। पिछले दो दिन से उनसे पूछताछ जारी है। अब कड़ाई से पूछताछ में उनसे सच उगलवाएंगे। जहां-जहां उन्होंने गबन का खाद बेचा।

उन स्थानों पर पहुंचकर उर्वरक बरामद करेंगे। खाद की हेराफेरी के मामले में कृषि अफसर दो गोदामों पर पहुंचे। मोहम्मदपुरा स्थित सहकारी विपणन संघ के गोदाम से अफसरों ने खाद के 16 सैंपल लिए। इनमें डीएपी, 12.32.16., 10.26.26., 20.20.0. सहित अन्य उर्वरक बेच वार सैंपल जुटाए। जांच के लिए सभी सैंपलों को भोपाल लैब भेजा जाएगा।

स्टॉक रजिस्टर में इंट्री मिला ने स्टॉक बोर्ड - बुधवार शाम करीब 5 बजे उसी क्षेत्र में समर्थ कैरियर के गोदाम पहुंचे। गोदाम खुला रखने की सूचना के बाद भी संचालक गोदाम बंद कर चले गए। मंगलवार को भी जांच में यहां गोदाम में स्टॉक रजिस्टर नहीं मिला। स्टॉक का बोर्ड भी नहीं लगा था। लापरवाही को देखते हुए समर्थ कैरियर संचालक अक्षय चौधरी को शोकाज दिया है।

दो दिन से जुटा रहे सैंपल, शोकाज नोटिस दिया है

पिछले दो दिन से सैंपल जुटा रहे हैं। एक गोदाम से 16 सैंपल लिए है। दूसरा गोदाम बंद कर चले गए थे। इसलिए सैंपल नहीं ले पाए। उन्हें शोकाज नोटिस थमाया है। गुरुवार को भी सैंपल लेंगे। -मनोहरसिंह देवके, उप संचालक, कृषि एवं कल्याण

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