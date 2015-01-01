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छठ पूजन:ताप्ती के राजघाट पर डूबते सूर्य को महिलाओं ने दिया अर्घ्य

बुरहानपुर3 घंटे पहले
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  • सार्वजनिक आयोजन नहीं, सिर्फ पूजन करने पहुंचे समाजजन, उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पर्व समाप्त

छठ पूजन के तहत शुक्रवार शाम ताप्ती नदी के राजघाट पर महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा-अर्चना की। शनिवार को कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्तर आषाढ़ तिथि पर उत्तर भारत के प्रमुख लोक महापर्व छठ (षष्ठी) पूजन होगा। कोरोना संक्रमण के कारण सार्वजनिक आयोजन पर रोक होने से इस बार राजघाट पर ज्यादा श्रद्धालु नहीं पहुंचे लेकिन परंपरा अनुसार कुछ समाजजनों ने ताप्ती नदी के राजघाट पर पहुुंचकर सूर्य को अर्घ्य दिया। जिले में छठ पर्व की शुरुआत गुरुवार को खरना पूजन से हुई। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का खरना कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होता है। छठ पर्व के तहत शुक्रवार शाम समाजजन ताप्ती नदी के राजघाट पर एकत्र हुए। महिलाओं ने पारंपरिक रूप से साज-शृंगार कर यहां डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। आमतौर पर हर साल यहां पूजन के लिए सैकड़ों समाजजन पहुंचते हैं लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इस साल यहां पहुंचकर पूजन करने वालों की संख्या काफी कम रही।

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