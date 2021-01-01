पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जिम्मेदार नहीं दे रहे समस्या पर ध्यान:राशन दुकान भवन का निर्माण कार्य पूरा, बिजली फीटिंग नहीं होने से अब तक नहीं हुआ हैंडओवर

जुलवानिया2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

नगर में 2 साल से बन रहे राशन दुकान का काम पिछले साल पूरा हो चुका है। बिजली फीटिंग व ठेकेदार की रुकी हुई राशि का भुगतान नहीं करने से भवन को अब तक हैंडओवर नहीं किया गया है। इसके चलते नगर के उपभोक्ताओं को राशन लेने के लिए नगर से एक किमी दूर बायपास स्थित दुकान पर जाना पड़ रहा है।

जिम्मेदार लोगों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे है। भवन को हैंडओवर कर दे तो उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। नगर में 10.50 लाख रुपए की लागत से राशन दुकान के भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मनरेगा योजना के तहत पंचायत ने इसका निर्माण कराया है। ठेकेदार को राशि का भुगतान नहीं होने से बिजली फीटिंग का काम रुका हुआ है। इससे अब तक भवन आदिम जाति सहकारी समिति को हैंडओवर नहीं किया गया है।

इससे नगर के उपभोक्ताओं को राशन लेने के लिए नगर से एक किमी दूर जाना पड़ता है। ऐसे में नगर के बुजुर्ग उपभोक्ता राशन लेने के लिए दुकान तक नहीं जा पा रहे हैं। काम पूरा होने के बाद भी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। नगरवासियों ने शीघ्र नए भवन में राशन दुकान संचालित करवाने की मांग की है। बायपास की दुकान पर शेड नहीं होने से धूप में खड़े रहते हैं उपभोक्ता - नगर से एक किमी दूर बायपास पर स्थित राशन दुकान पर शेड नहीं होने से उपभोक्ताओं को धूप में खड़ा रहना पड़ता है।

पीओएस मशीन में सर्वर नहीं चलने से उन्हें घंटों तक धूप में खड़ा रहना पड़ता है। वहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से उपभोक्ताओं को परेशानी उठाना पड़ती है। राशन दुकान में भी अनाज रखने में परेशानी आ रही है। कई बार उपभोक्ता बच्चों को राशन लेने भेजते हैं। एबी रोड पर वाहनों की आवाजाही अधिक होने से उपभोक्ताओं को हादसा होने का भय बना रहता है।

इस माह कराएंगे भवन को हैंडओवर करने का प्रयास
शासन स्तर से राशि नहीं आने के चलते बिजली फीटिंग का काम बाकी है। शीघ्र राशि जारी करवाकर इस माह भवन को हैंडओवर कर लिया जाएगा। मार्च माह से नए भवन में राशन दुकान संचालित कराने का प्रयास करेंगे। -मदन बघेल, सरपंच, ग्राम पंचायत, जुलवानिया

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser