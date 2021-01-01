पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:आबकारी विभाग ने ढाबे पर दी दबिश, सिर्फ 24 क्वाटर देशी शराब ही मिली

खालवा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
अवैध शराब की बिक्री की सूचना के बाद आबकारी विभाग ने दबिश दी। - Dainik Bhaskar
अवैध शराब की बिक्री की सूचना के बाद आबकारी विभाग ने दबिश दी।
  • दबिश की सूचना पहले ही मिलने से ढाबा संचालक हो गए थे सतर्क

आबकारी विभाग की टीम ने बुधवार को ब्लाक मुख्यालय के एक ढाबे पर दबिश दी। टीम के वहां से मात्र 24 क्वार्टर देशी शराब ही मिली। टीम ने एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर शाम को जमानत पर छोड़ दिया। क्षेत्र के ढाबा संचालकों को टीम आने की सूचना पहले ही मिलने से दल को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली।

जिला आबकारी अधिकारी को ब्लाक मुख्यालय पर अंग्रेजी शराब दुकान होने के बावजूद बड़ी मात्रा में अवैध शराब बिक्री की सूचना मिली थी। इस पर वे खुद टीम के साथ खालवा पहुंचे। साप्ताहिक बाजार क्षेत्र के एक ढाबे पर दबिश दी गई। वहां 24 क्वार्टर देशी शराब जब्त कर संतोष पिता भगवान दास को बंदी बनाया। कार्रवाई की सूचना तत्काल अन्य ढाबों तक भी पहुंच गई। सभी ने ढाबों से शराब गायब कर दी। कार्रवाई के दौरान जिला आबकारी अधिकारी आरपी किरार, निरीक्षक आरएस तोमर, आरपी अहिरवार, जेएस ठाकुर, उपनिरीक्षक दीपक रोकड़े, हेमलता मुवैल सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

ढाबों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

जिला आबकारी अधिकारी किरार ने निरीक्षकों को ब्लाक के ढाबों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा नगर पंचायत व ग्राम पंचायतों को पत्र लिख कर जिन भवनों, दुकानों या शासकीय भूमि पर ढाबों के माध्यम से अवैध शराब बेची या स्टाक की जा रही है उन्हें तत्काल खाली कराने के नोटिस जारी किए जाएं।

सूचना पर दी थी दबिश

अबैध शराब के खिलाफ सतत कार्रवाई की जा रही है। खालवा में अबैध शराब बिक्री की सूचना मिलने पर दबिश देकर 24 क्वार्टर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसे शाम को जमानत पर छोड़ दिया है। -आरपी किरार, जिला आबकारी अधिकारी

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser