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वित्त विभाग:कर्मचारियों को 10 हजार रु. मिलेगा त्यौहार अग्रिम

खरगोनएक घंटा पहले
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राज्य शासन के कर्मचारियों को त्यौहार के मौके पर विशेष राहत देते हुए वित्त विभाग ने आदेश जारी किए हैं। नवंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच 10 हजार रुपए का त्यौहार अग्रिम 40 हजार रुपए या इससे कम कुल वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार विशेष त्यौहार अग्रिम योजना लागू की है। जिले के सरकारी व अर्द्ध सरकारी संस्थानों से जुड़े लगभग एक लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। राज्य शासन के इस निर्णय से त्यौहार मौके पर जहां एक ओर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और शासकीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इस संबंध में राज्य शासन ने सभी विभागों, संभागायुक्त, विभागाध्यक्षों एवं जिला कलेक्टरों को भुगतान कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं।

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