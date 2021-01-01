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फैसला:नाबालिग को गुजरात ले जाकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

खरगोन3 घंटे पहले
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मेनगांव थाना क्षेत्र मे तीन साल पहले नाबालिग का अपहरण कर गुजरात में ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दस साल की जेल व जुर्माना किया है। मीडिया प्रभारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 29 मार्च 2018 को पीड़िता का परिवार मजदूरी करने गया था। शादी का झांसा देकर गुजरात के पोरबंदर ले गया।

यहां उसने पीड़िता से कई बार दुष्कर्म किया। परिजनों ने पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने आरोपी को गुजरात से पकड़कर केस दर्ज किया। इसके बाद जांच के बाद चालान विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट मंडेलश्वर में दर्ज कराया। यहां बुधवार को न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की जेल व 10 हजार का जुर्माना किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक मंडलेश्वर प्रदीपसिंह अलावा ने की।

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