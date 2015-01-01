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11वीं के छात्र ने डर के कारण जान दी:सपने में बुढ़िया साथ चलने को कहती है, लिखकर लगाई फांसी

खरगोन34 मिनट पहले
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बहन के दुपट्‌टे का फंदा बनाकर लटका विशाल।
  • 20 दिन बाद थी बड़ी बहन की शादी, उसी के दुपट्‌टे से भाई ने लगाई फांसी
  • 4 पेज के नोट में लिखा था- सपने में 1 बुढ़िया साथ चलने का कह रही थी इसलिए मैं जा रहा हूं

बाजार क्षेत्र से लगे मोहल्ले में रहने वाले विशाल जगन्नाथ गोखले (18) ने अपनी बहन के दुपट्‌टे का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। वह शुक्रवार की रात अपनी नानी के सूने घर में सोने गया था। नानी कुछ दिनों से बाहर गई थी। विशाल ने आत्महत्या करने से पहले 4 पेज का सुसाइड नोट लिखा। इसमें परिवार व दोस्तों से सदा खुश रहने की बात कही। यह भी लिखा कि कुछ दिनों से एक बुढ़िया सपने में आकर साथ चलने का कह रही थी।

मुझे डर लगने लगा है, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं। घटना के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए लिखा मैं किसी के दबाव में आकर नहीं मर रहा हूं। शनिवार सुबह परिजन उसे चाय देने के लिए गए तो घटना का पता चला। पुलिस को सूचना दी गई। विशाल के माता-पिता मजदूरी करते हैं। उसकी एक छोटी व एक बड़ी बहन है। बड़ी बहन की 20 दिन बाद ही शादी होने वाली थी। उसकी तैयारियां होने लगी थी।

विशाल अधिकांश में एकांत रहना पसंद करता था। वह अकसर अपने मोबाइल में फ्री फायर गेम डाउनलोड था। वह खेलता रहता था। मित्र तरुण भालसे के अनुसार रात 10 बजे तक वह साथ था। हंसी-मजाक की। इस दौरान एक पल को भी नहीं लगा कि वह ऐसा कदम उठा लेगा। पुलिस एसआई भोजराजसिंह परमार ने कहा आत्महत्या का मामला है। परिवार के बयान होने के बाद ही फांसी के अन्य कारणों का पता चल सकेगा।

डिप्रेशन था : शाम को बहनों को बताई थी पीड़ा

मृतक विशाल
मृतक विशाल

परिवार के अनुसार शुक्रवार की शाम विशाल ने बहनों को एक बुढ़िया के सपने में आने और साथ चलने को कहने की बात बताई थी। बहनों ने जल्द उसका मानसिक इलाज करवाने का भरोसा दिलाया था। दोस्तों के अनुसार भी विशाल कुछ दिनों से डिप्रेशन में था लेकिन उसने कभी इसे कुछ नहीं कहा। पढ़ाई में होनहार विशाल ने पिछले साल कक्षा 10वीं में 78 से ज्यादा प्रतिशत अंक हासिल किए थे। वह कसरावद के निजी स्कूल में 11वीं का छात्र था।

तैयारी : कार्ड छपवाने व कपड़े लेने वाले थे
परिवार के रामलाल गोखले ने बताया 20 दिन बाद विशाल की बहन की शादी तय हुई थी। तैयारियां चल रही थी। शनिवार को परिवार कपड़े खरीदने व निमंत्रण छपवाने जाने वाले थे। इससे पहले विशाल ने यह कदम उठा लिया। सुसाइड नोट में विशाल ने यह भी लिखा कि उसके कारण बहन की शादी को मत रोकना। बहन की शादी 1 दिसंबर को हो जाना चाहिए।

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