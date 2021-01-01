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अभियान:20 हजार 181 बच्चों को पिलाई पोलियो की खुराक

खरगोन3 घंटे पहले
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तीन दिनी पल्स पोलियो अभियान की शुरूआत रविवार को हुई। बड़ा चौराहा पर गांधी चौक स्थित बूथ पर बीएमओ डॉ. मनोज निराले, डॉ. जीएस तावडे, सुषमा चौहान व बीईई गजानंद लहाने की उपस्थिति में अभियान शुरू हुआ। ललित भद्रावले ने बताया विकासखंड के 0 से 5 साल तक के 27 हजार बच्चों को दवाई पिलाने ब्लाॅक में 218 दल बनाए है। इसमें 420 वेक्सीनेटर व 22 सुपरवाइजर सेवाएं दे रहे हैं। पहले दिन 73 प्रतिशत यानी 20 हजार 181 बच्चों को दवाई पिलाई गई। सोमवार व मंगलवार को घर-घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी।

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