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वेयरहाउस:250 टन यूरिया पहुंचा, जल्द होगा वितरण

खरगोनएक घंटा पहले
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पिछले एक माह से यूरिया खाद के लिए परेशान किसानों के लिए राहत की खबर है। बोरावां व कसरावद वेयरहाउस में 250 टन यूरिया पहुंचा है। इसे सहकारी समितियों को भेजा जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही समितियों से किसानों को खाद का वितरण शुरू होगा। रबी सीजन की बुआई की तैयारियां पूरी करने के बाद किसान समितियों में यूरिया के लिए चक्कर लगा रहे थे। यहां खाद नहीं होने से किसानों को परेशान हाेना पड़ रहा था। भास्कर ने किसानों की समस्या को लेकर प्रमुखता से खबर का प्रकाशन किया। सेवा समिति प्रबंधक रामकृष्ण पाटीदार ने बताया यूरिया खाद समिति में पहुंच चुका है। इसे किसानों को वितरित करना भी शुरू कर दिया है। वेयरहाउस प्रबंधक जगजीवन मोरे ने बताया कसरावद व बोरावां वेयरहाउस में 250 टन यूरिया पहुंचा है। जल्द और यूरिया मिलने की उम्मीद है।

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