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ऐसे तो नहीं हारेगा कोरोना:2852 स्वास्थ्यकर्मियों ने टीके नहीं लगवाए, अब यही सबसे बड़ा खतरा

खरगोन3 घंटे पहले
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केंद्रों पर कर्मचारियों को टीके लगाए गए। - Dainik Bhaskar
केंद्रों पर कर्मचारियों को टीके लगाए गए।
  • मैसेज और फोन लगाकर बुलाने के बावजूद भी नहीं आए कई
  • स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुए तो उनसे मरीजों में फैलेगा संक्रमण

कोरोना महामारी में बचने के कई जतन कर चुके लोगों को वैक्सीन का इंतजार है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मचारी, आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जान के प्रति गंभीर नहीं है। अस्पतालों में 9 दिन में 285 सेशन लगने के बावजूद कर्मचारियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। बुधवार मापअप के दौरान किसी को मैसेज तो किसी को फोन लगाकर बुलाया, लेकिन कई कर्मचारी नहीं आए। जिले में अब भी 2852 कर्मचारी बिना वैक्सीन के लोगों का इलाज कर रहे हैं। यह गंभीर है।

जिले में 16 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। इसमें 9 हजार 652 कर्मचारियों को टीकाकरण करना था। इसमें 6 हजार 800 से ज्यादा कर्मचारियों ने टीके लगवाए हैं। बाकी कर्मचारियों के लिए बुधवार को जिला अस्पताल मंे 7 सेशन हुए। यहां 100 से ज्यादा कर्मचारियों का टीकाकरण किया है। इसके अलावा जिलेभर के केंद्रों में 32 सेशन में 1 हजार 5 कर्मचारियों को टीकाकरण किया गया है। इसमें स्वास्थ्य कर्मचारी, आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल है। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि बाकी कर्मचारियों को भी कुछ दिन में टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने कह कि कई कर्मचारियों ने बुखार, बीमारी, दूसरे शहर जाना आदि के कारण बताए हैं। गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन नहीं लगाना है।

सफाईकर्मियों ने नहीं लिया वैक्सीन

कोरोना टीकाकरण को लेकर जिले के स्वास्थ्य अफसर भी गंभीर नहीं रहे। सख्ती या अनिवार्यता नहीं करने के कारण कर्मचारियों ने टीका नहीं लगाया है। जिला अस्पताल के 75 से ज्यादा कर्मचारियों ने टीकाकरण नहीं कराया है। इसमें वार्डबॉय से लेकर सफाई कर्मचारी, एएनएम आदि शामिल है। इसके अलावा कई आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि कर्मचारी भी शामिल है।

ऐसे बढ़ सकता है कोरोना संक्रमण

डॉक्टरों के मुताबिक वैक्सीन लगाने के 14 दिन तक मास्क लगाकर कोरोना गाइड लाइन का पालन करना जरूरी है। इस बीच संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से संक्रमण का खतरा बन जाता है। जिले के 2 हजार से ज्यादा कर्मचारियों ने वैक्सीन नहीं लिया है। वह 24 घंटे जिलेभर में मरीजों का इलाज करते हैं। साथ ही साथी कर्मचारियों के साथ काम करते हैं। एेसे में अन्य कर्मचारियों व मरीजों को संक्रमित कर सकते हैं।

स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन नहीं लेने के ये कारण मान रहा

जिलेभर में वैक्सीन के लिए पहले दिन कतार लगी थी। इसके बाद कर्मचारी वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग मान रहा है कि कर्मचारियों में कई प्रकार की भ्रांतियां हो सकती हंै। इसमें शरीर में आंतरिक अंगों में कोई इंफेक्शन, बीमारियों में संक्रमण आदि की भ्रांति हो सकती हैं।

दिनभर 32 सेशन में 1005 कर्मियों को वैक्सीन दी

जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. संजय भट्‌ट ने बताया कि जिले में बुधवार को कुल 32 सेशन हुए। इसमें जिला अस्पताल में 7, बड़वाह में 5, भीकनगांव में 3, झिरन्या मंे 4, ऊन 1, गोगावां 1, सेगांव 1, भगवानपुरा 3, महेश्वर 3 व कसरावद में सेशन लगाए गए। आने वाले दिनों में बाकी कर्मचारियों को भी टीके लगाएंगे।

28 दिन के बाद दूसरा डोज देंगे, मैसेज भेजे जाएंगे

जिले में 16 जनवरी से वैक्सीन की शुरूआत हुई थी। इसमें कोविशिल्ड वैक्सीन पहुंची थी। अब 28 दिन के बाद कोविशिल्ड वैक्सीन लगाएंगे। इसमें कर्मचारियों को तय दिन के लिए मैसेज भेजे जाएंगे।

अनिवार्यता नहीं होने के कारण हम भी बेबस

टीकाकरण ऐच्छिक है। कई कर्मचारियों ने टीका लगवाने से इंकार कर दिया है। अनिवार्यता नहीं होने के कारण हम भी बेबस है। हर कर्मचारी को टीका लगवाना चाहिए। क्योंकि सभी कर्मचारियों को मरीजों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ ही रहना होता है। -डॉ. रजनी डावर, सीएमएचओ

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