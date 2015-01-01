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आदर्श ग्राम बनेंगे:बड़वानी के 3 व खरगोन के 2 गांव बनेंगे आदर्श ग्राम, सांसद ने गोद लिए

खरगोनएक घंटा पहले
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  • जिले के बोरलाय, सुराणा और जूनाझिरा, खरगोन जिले के गांवसन, सिरवेल महादेव शामिल

बड़वानी जिले के तीन और खरगोन जिले के दो गांव आदर्श ग्राम बनेंगे। इन्हें सांसद गजेंद्रसिंह पटेल ने गोद लिया है। अब यहां विकास कार्य कराए जाएंगे। सांसद ने बताया इन गांव के लोगों को सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। 2023 तक चयनित गांवों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया बड़वानी जिले के बोरलाय, सुराणा, जूनाझिरा और खरगोन जिले के गांवसन व सिरवेल महादेव को आदर्श ग्राम बनाने के लिए गोद लिया है। सांसद ने बताया इन गांवों को आदर्श ग्राम बनाने के लिए ग्रामीणों के सहयोग की जरूरत है। ग्रामीण स्वयं भी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले और दूसरों को भी लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। गरीब वर्ग के लोगों को सक्षम बनाने के लिए प्रयास करें। आत्मनिर्भर भारत अभियान व डिजिटल इंडिया के तहत सांसद ने इन गांवों को गोद लिया है। अब यहां विकास कार्य शुरू होगे और शहरों की तरह इन गांवों को तैयार करने का प्रयास किया जाएगा।

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