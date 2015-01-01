पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति,:306 कन्याओं को नहीं मिला सरकारी कन्यादान

खरगोनएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

कलेक्टर अनुग्रहा पी ने सामाजिक न्याय विभाग की यूडीआईडी से संबंधी पेंशन योजनाओं, निःशक्त विवाह योजना, दिव्यांगजनों उपकरण, प्री व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुदान प्राप्त संस्थाओं, भवन निर्माण की समीक्षा की। कन्यादान व निकाह योजना में 306 मामलों में अभी तक सरकारी कन्यादान नहीं मिला है। सामाजिक न्याय विभाग के प्रभारी उप संचालक धर्मेंद्र गांगले ने बताया कि यूडीआईडी में 18564 आवेदन मिले। 11584 जनरेट कर दिए हैं। कलेक्टर ने पेंशन योजनाओं में लापरवाही न बरतने को कहा। साथ ही जिनके भुगतान असफल हुए हैं, उनकी फील्ड स्तर के कर्मचारियों के साथ समीक्षा कर जल्द भुगतान करने व तहसील स्तर से जानकारी जुटाने को कहा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें