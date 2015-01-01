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उच्च शिक्षा विभाग:वेबिनार में आए 341 विद्यार्थी, अधिकांश ने प्राध्यापक बनने की बताई इच्छा

खरगोनएक घंटा पहले
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उच्च शिक्षा विभाग की स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ योजना के तहत पीजी कॉलेज में वेबिनार हुआ। इसमें 341 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। इसमें 280 से ज्यादा विद्यार्थियों ने नेट व सेट की तैयारी कर प्राध्यापक बनने की इच्छा जताई। प्राचार्य आरएस देवड़ा ने बताया कि प्रथम वक्ता प्रो ऐश्वर्या दिलावरे ने प्रोफेशनल कोर्स की जानकारी दी। साथ ही रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारियां दी। इसके बाद प्रो. गगन पाटीदार ने यूपीएससी, एमपीपीएससी, बैंकिंग, नेट, सेट आदि की जानकारी दी। प्रो दिनेश ब्राम्हणे ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां के बारे में समझाइश दी। साथ ही कम्प्यूटर ज्ञान जरूरी बताया। इस दौरान प्रो. आरआर आर्य, डॉ. गणेश पाटिल, प्रो तन्मय गोले, प्रो महेंद्र खांडे, प्रो संदीप बिड़ला आदि मौजूद थे।

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