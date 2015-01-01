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कोरोना के 22 नए मरीज:4 मरीजों को आईसीयू में किया शिफ्ट, 22 नए मिले संक्रमित

खरगोन3 घंटे पहले
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गुरुवार को कोरोना के 22 नए मरीज मिले हैं। 14 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती सक्रिय मरीजों में 4 को ऑक्सीजन की कमी के चलते आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। सीएमएचओ डॉ रजनी डाबर ने जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया कि जिले में कुल कोरोना से संक्रमित 4029 मरीज हैं। इनमें 3851 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। 68 की मृत्यु हो चुकी है। जबकि अभी भी 110 मरीज स्थिर है। पिछले 24 घंटे में 695 सैंपलों की निगेटिव रिपोर्ट आई है। 579 नए सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। जिले में कुल 75 कंटेनमेंट एरिया घोषित है।

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