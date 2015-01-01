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ऋणन रोजगार:400 बेरोजगारों को नहीं मिला ऋण, 200 लोगों की 4 करोड़ रु. की अटकी सब्सिडी

खरगोनएक घंटा पहले
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  • जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र का 400 से ज्यादा का लक्ष्य, पर किसी को ऋण नहीं

जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र में 8 माह से 400 से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार के लिए ऋण नहीं मिल रहा है, क्योंकि भोपाल से पंजीयन का लिंक ही बंद हैं। रोजाना 10 से 20 बेरोजगार जानकारी लेने आ रहे हैं। ऋण नहीं मिलने के कारण युवाओं को दूसरे शहर पलायन करना पड़ रहा है। पिछले साल ऋण लेने वाले 200 युवाओं की 4 करोड़ सब्सिडी अटकी है। उनका कहना है कि बैंक में किस्तें भी जमा नहीं हो पा रही है। कोरोना महामारी में इस बार अप्रैल 2020 से जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र में ऋण के लिए पंजीयन नहीं हुआ। बिस्टान क्षेत्र के रूपसिंह अवासे, रवि बड़ोले, कसरावद की माया चौहान, रंजना भालसे का कहना है कि यहां अप्रैल माह से ऋण के लिए आ रहे हैं, लेकिन अफसरों का कहना है कि पंजीयन पोर्टल बंद हैं। खुलने पर ही पंजीयन होगा। जबकि सब्सिडी के लिए भोपाल से राशि बैंकों में जमा नहीं हो रही है। भोपाल के अफसर बजट की कमी बता रहे हैं।

खरगोन में रोजगार नहीं, दूसरे शहर जाते हैं युवा
जिला मुख्यालय पर रोजगार के लिए जीनिंग, फैक्ट्रियां नहीं खुली है। यहां सालों से जवाहर लाल नेहरू सूतमिल व निजी कपास जीनिंग हैं। यहां भी युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, क्योंकि उत्पादन कम बताकर नई भर्तियां नहीं की जाती हैं। निजी जीनिंग में आदिवासी मजदूरों को काम पर लगाया जाता है। इसके चलते शिक्षित युवा पीथमपुर, इंदौर, महाराष्ट्र में जाते हैं।

दो साल से रोजगार नहीं, 49 हजार को इंतजार
रोजगार कार्यालय के माध्यम से युवाओं को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। दो साल से यहां रोजगार शिविर नहीं लग रहे हैं। इसके चलते हर साल 10 हजार से ज्यादा युवा प्रभावित हो रहे हैं। अब तक 49 हजार 229 शिक्षित युवाओं का पंजीयन है।

पिछले साल 453 युवाओं को मिला था ऋण
पिछले साल जिलेभर के 453 युवाओं को 22 करोड़ रुपए मिले थे। इसमें उनको 7 करोड़ की सब्सिडी मिली थी। इसमें कई युवाओं को बैंक किस्त जमा करने में भी परेशानी आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन में दुकानें बंद थी। उनकी किस्तें बाकी रह गई है।

भोपाल से अप्रैल से पंजीयन पोर्टल बंद हैं। रोज 10 से 20 युवा जानकारी लेने आते हैं। इसके अलावा 200 हितग्राहियों की 4 करोड़ की सब्सिडी नहीं मिली है। -एसएस मंडलोई, महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र

खरगोन जिले की पहली अधिकारी, दरवाजा बंद कर करती हैं काम

भास्कर संवाददाता | खरगोन डेढ़ माह के कार्यकाल में अधिकांश नदारद रहने वाली एआरटीओ बरखा गौड़ शुक्रवार को आरटीओ कार्यालय पहुंचीं। यहां एआरटीओ जिले की पहली एेसी अधिकारी हैं जो दरवाजा बंद कर काम करती हंै। दरवाजा बंद करने के दौरान एक चपरासी बाहर ही बैठता है। जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि दरवाजा बंद कर काम किया जाए। एआरटीओ की मुख्यालय पर नहीं रहने की शिकायतें हुई थी। इसके बाद पहले एसडीएम सत्येंद्रसिंह व दूसरी बार तहसीलदार आरसी खतेड़िया ने निरीक्षण किया था। दोनों बार एआरटीओ नदारद मिलीं। कभी छुट्‌टी तो कभी बैठक में थीं। इसकी जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की गई थी। इसके चलते सैकड़ों लोगों को परेशानी हुई है। ^ किसी भी अधिकारी को दरवाजा बंद कर काम करने की अनुमति नहीं है। लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो फिर दरवाजा खोलकर रखना चाहिए। बाहर चपरासी को नियुक्त करें। -सत्येंद्रसिंह, एसडीएम

पत्रकारों से नहीं मिलती
शुक्रवार को कुछ पत्रकार एआरटीओ से चर्चा करने गए तो उन्होंने आधे घंटे तक उन्हें बाहर ही बैठाए रखा। इसके बाद भी नहीं बुलाया। एआरटीओ बाइट या वर्जन नहीं देती हैं।

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