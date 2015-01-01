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अवैध शराब:4.60 लाख रु. की शराब व सामग्री के साथ दो गिरफ्तार

खरगोनएक घंटा पहले
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  • आबकारी व पुलिस विभाग ने कसरावद क्षेत्र में कार्रवाई की

अवैध शराब निर्माण को लेकर आबकारी व पुलिस विभाग की टीम ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इसमें 4.60 लाख रुपए की शराब व सामग्री जब्त कर दो लोगों को पकड़ा गया। 7 केस बनाए गए। सहायक जिला आबकारी अधिकारी बसंत कुमार भिटे व पवन टिकेकर के अनुसार भीलगांव, माकड़खेड़ा, एक्कलधारिया व कसरावद में कार्रवाई की गई। वृत प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक देवराज नगीना ने 7 केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी मौके से फरार हो गया। इस कार्रवाई में अलग-अलग जगह से 165 लीटर हाथभट्टी मदिरा जब्त की। करीब 8250 किलोग्राम महुआ लहान नष्ट किया गया। जब्त शराब, महुआ लहान व शराब निर्माण में उपयोगी सामग्री का मूल्य करीब 4 लाख 60 हजार रुपए है। कार्रवाई में आबकारी एसआई अजयपालसिंह भदौरिया, मोहनलाल भायल, मुकेश गौर, महेश कुमार मालवीय, ओमप्रकाश मालवीय, सचिन भास्करे सहित आबकारी व पुलिस बल का सहयोग रहा।

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