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चोरी के मामले की जांच:बजरंग नगर में 8 लाख की चोरी की हुई जांच, रात में 1 हजार लोगों की लोकेशन ट्रेस

खरगोनएक घंटा पहले
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शहर के जैतापुर पुलिस चौकी की ठीक पीछे बजरंग नगर में पिछले दिनों पुलिसकर्मी सहित पांच लोगों के घर हुई 8 लाख की चोरी के मामले की जांच जारी है एसपी शैलेंद्रसिंह चौहान लगातार जांच पर नजर रखे हुए हैं। इसके चलते घटना वाली रात में 300 मीटर से ज्यादा में मौजूद 1 हजार लोगों के नंबर ट्रेस किए हैं। इन नंबरों के मालिक से पूछताछ की जा रही है। इसमें कई लोग दूसरी कॉलोनियों के होकर बजरंग नगर के आसपास मिले हैं। इसमें पुलिस ने पूछा है कि आप इतनी रात को यहां क्या कर रहे थे। कई लोग संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मामले में चोरी, डकैती के पुराने अपराधी व आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके अलावा उनके साथियों व मुखबिरों से भी जानकारी निकाल रही है। बजरंग नगर में किसी के घर सीसीटीवी नहीं लगे हैं। और न आसपास की कॉलोनियों के चौराहों पर हैं। एक सप्ताह पहले अवनिग्राम में हुई महिला के गले से 13 ग्राम की सोने की चेन स्नेचिंग मामले में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। ^ मामले में जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले हैं। इसके चलते मोबाइल नंबरों की लोकेशन की ट्रेसिंग की गई है। गैंग हो सकती है। -शैलेेंद्रसिंह चौहान, एसपी

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