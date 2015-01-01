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सेल्फी:पति संग सेल्फी ले रही महिला 200 फीट खाई में गिरी; मौत

खरगोनएक घंटा पहले
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  • मंडलेश्वर व जाम घाट के बीच पहाड़ी पर हुई घटना, इंदौर से ओंकारेश्वर दर्शन के लिए जा रहे थे पति पत्नी

इंदौर से ओंकारेश्वर घूमने जा रहे पति पत्नी मंडलेश्वर से जाम घाट के बीच फोटो लेने के लिए रुके। पहाड़ी के किनारे पर खड़े होकर पति संग सेल्फी ले रही महिला का पैर फिसलने से वह करीब 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। जिससे महिला की मौत हो गई। इंदौर बिचौली मर्दाना निवासी नीतू पति विकास बाहेती (35) गुरुवार को सुबह 11 बजे ओंकारेश्वर दर्शन के लिए निकले थे। दोपहर करीब 1.24 बजे जाम घाट के आगे मंडलेश्वर के पास बीच में पहाड़ी किनारे फोटो खीचने के लिए रुके। वहां पर पति की सेल्फी लेने के दौरान नीतू का पैर फिसल गया। जिससे वह करीब 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। सूचना के बाद मंडलेश्वर थाने पर पुलिस पहुंची। इसमें एएसआई संतोष कैथवास, आरक्षक राजेंद्र भदौरिया व कमल मुवेल ने 200 फीट खाई में पैदल जाकर महिला का शव ऊपर निकाला। मंडलेश्वर अस्पताल में शव का पोस्ट मार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया।

अधिक फोटो लेनेे की कर रही थी जिद्द
पति विकास बाहेती ने बताया हमने करीब 5 से 7 फोटो ली थी इसके बाद भी वह अधिक फोटो लेने की जिद्द कर रही थी। इसी दौरान अचानक पैर फिसला और वह खाई में गिर गई। यह देख जोर से चीख पुकार के बाद लोगों की भीड़ लगी।

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