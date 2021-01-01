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तिल चतुर्थी:108 औषधियों से किया अभिषेक, लगाया तिल भोग

खरगोन3 घंटे पहले
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  • उच्छिष्ट महागणपति मंदिर में दर्शन के लिए लगी श्रद्धालुओं की भीड़, महिलाओं ने रखा व्रत

नगर की सीमा पर बसे उच्छिष्ट महागणपति मंदिर पर भगवान गणेश की तिल चतुर्थी होने से यहां महिलाओं की भीड़ अधिक उमड़ी। प्रतिमाह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर होने वाली पूजन विधि विधान से कराया गया। इसमें सुबह 7 बजे से भगवान का 108 औषधियों से अभिषेक किया। दोपहर में दूर्वा व लड्डू से हवन कराया गया। पंडित संदीप बर्वे ने बताया तिल चतुर्थी को भगवान गणेश के जन्म उत्सव की तिथि होने से इन का अधिक महत्व है। इस पर मंदिर में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में आकर पूजन कर तिल्ली से बने व्यंजनों का भोग लगाया। पंडित बर्वे ने बताया कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान के मंदिर के पट माह में एक बार खुलते हैं लेकिन रविवार को भगवान की चार प्रमुख चतुर्थी में से एक तिल चतुर्थी होने से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मान्यता है कि भगवान की चार प्रमुख से चतुर्थी में इसे भगवान की जन्म उत्सव के रूप में माना गया है। इसके लिए इस दिन महिलाएं विशेष व्रत कर भगवान गणेश की उपासना करती है। साथ ही अपने पति व परिवार की खुशहाली व समृद्धि की कामना करती है। श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए सेवादार दिनभर व्यवस्था बनाने में जुटे रहे। शाम 7.30 बजे भगवान की आरती कराई गई। इसके बाद श्रद्धालुओं को विग्रह का आशीर्वाद दिया गया।

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