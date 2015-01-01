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तोड़फोड़:नेशनल हाइवे पर हादसा, मौके पर 2 की मौत, 1 अन्य ने अस्पताल में तोड़ा दम

खरगोनएक घंटा पहले
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  • शव लेने के लिए अज्ञात लोगों ने पोस्टमार्टम रूम पर की तोड़फोड़

नेशनल हाइवे क्रमांक 3 पर बुधवार को देर शाम हुए हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। जबकि एक अन्य ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 1 अन्य घायल है। हादसे में घायल वीरेंद्र पिता सरदार (22) निवासी अगलगांव को प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया था। लेकिन देर रात युवक की मौत हो गई। वहीं शव लेने के लिए अज्ञात लोगों द्वारा पोस्टमार्टम रूम में तोड़फोड़ की गई। हालांकि मामले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं हुई है। मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ठान फाटे पर बस व बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हुई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया इंदौर से सेंधवा की ओर जा रही बस एमपी 09 एचए 5958 व बाइक की टक्कर हुई। घटना में बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है बाइक सवार सभी व्यक्ति एम टैक्स कंपनी में काम करते थे। मृतक राजेश पिता केकड़िया भिलाला (20) निवासी नाइदड़ जिला खरगोन, आशीष पिता अर्जुन बारेला (20) निवासी गलजारा जिला खरगोन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आशाराम पिता हिरालाल (22) निवासी अगलगांव व वीरेंद्र पिता सरदार (22) निवासी अगलगांव को जुलवानिया से जिला अस्पताल रेफर किया है। जहां देर रात करीब 2 बजे वीरेंद्र पिता सरदार की भी इलाज के दौरान मौत हो गई।

परिजन ने दी मरम्मत राशि
जानकारी अनुसार गुरुवार को पोस्टमार्टम रुम में 3 शव के पोस्ट मार्टम हुए। शव लेने के लिए देर रात को अज्ञात लोगों द्वारा पोस्ट मार्टम रूम में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। इसके चलते दरवाजे के पास दीवार का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। लेकिन किसी ने भी इसको लेकर पुलिस से शिकायत नहीं की है। वहीं बताया जा रहा है कि मृतकों में से किसी एक के परिजनों ने दीवार की मरम्मत कराने के लिए राशि दी है।

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