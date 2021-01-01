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क्षत्रिय महासभा:एक लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य

खरगोन3 घंटे पहले
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अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की संभाग स्तरीय बैठक रविवार को इंदौर रोड स्थित निजी गार्डन में हुई। प्रदेशाध्यक्ष प्रह्लादसिंह तंवर ने कहा पूरे प्रदेश में नए सदस्यों को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान शुरू होगा। इसके बाद तहसील, जिला, संभाग व प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव होगे। इसमें युवाओं की सक्रियता व सहभागिता जरूरी है। इसलिए इंदौर संभाग के तहत एक लाख से अधिक सदस्यों को जोड़कर महासभा की सदस्यता दिलाने के कामों में तेजी लाई जा रही है। राजेंद्रसिंह सोलंकी ने कहा समाज को शिक्षित व आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सभी को आगे आना होगा। उन्होंने महापुरुषों की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा बच्चों को उच्च शिक्षित करें ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो। संभागीय अध्यक्ष विकाससिंह चौहान, युवा संभागीय अध्यक्ष नरेंद्रसिंह चौहान, जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री प्रेमसिंह चौहान, सुरेंद्रसिंह राठौर, इंदरसिंह राठौर, यशवंत दरबार, हेमंत सिंह, भारतसिंह चौहान, अशोक सिसोदिया, नारायणसिंह चौहान, लोकेंद्रसिंह पटेल, करण सिंह सहित बड़वानी, धार, इंदौर आदि जिलों के समाजजन शामिल थे।

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