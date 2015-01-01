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छठ पूजा:5.33 बजे डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य, आज 6.51 बजे उगते को देंगे

खरगोनएक घंटा पहले
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शहर में लोक आस्था का पर्व छठ पूजा का चार दिनी महोत्सव चल रहा है। बिहार व पूर्वी उप्र क्षेत्र के यहां रह रहे परिवारों ने नहाय खाय के साथ पर्व की शुरुआत हुई। शुक्रवार को पंचमी पर शाम को 5.33 बजे डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। शनिवार को 6.51 बजे उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे। यहां डीआरपी लाइन स्थित कुएं के पास जलकुंड बनाया गया। यहां परिवारों ने पूजन किया। बालेश्वर प्रसाद कश्यप व ज्ञानसीदेवी, नंदकिशोर व चंदादेवी ने जोड़ों के साथ पूजा अर्चना की। डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। शनिवार को उगते सूर्य की पूजा अर्चना की जाएगी। परिजन ने बताया सभी पर्व त्यौहारों में छठ पूजा का विशेष महत्व है। इस पर्व पर स्वच्छता, पवित्रता का विशेष ध्यान दिया जाता है। चार दिनी पर्व में नहाय खाय के बाद गुरुवार को खरना के दिन व्रत रखा। विशेष प्रसाद तैयार किया गया। व्रतधारियों ने रात में प्रसाद के रूप में गन्ने के रस की खीर ग्रहण की।

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