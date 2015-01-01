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धार्मिक आस्था:धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला गिरफ्तार

खरगोनएक घंटा पहले
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लोगों की धार्मिक आस्था को ठेंस पहुंचाने वाले को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस के अनुसार बुधवार देर शाम नवलपुरा के हनुमानजी मंदिर स्थित शिवलिंग को गणेश पिता शिवा (30) ने लात मारी। यही नहीं दीवार पर लघुशंका भी की। अशोक मदनलाल निवासी नवलपुरा ने पुलिस को घटनाक्रम बताया। टीआई दिनेशसिंह कुशवाहा ने बताया आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आस्था को ठेस पहुंचाने व पूजा स्थल पर अपवित्र कृत्य करने की धारा में कार्रवाई की है।

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