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एरियर की मांग:एरियर के साथ पगार मांगी तो जिम्मेदार बोले- काम से हटा देंगे

खरगोन2 घंटे पहले
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नगर परिषद के सफाईकर्मियों ने पगार व त्योहार के एरियर की मांग को लेकर सीएमओ को आवेदन सौंपा। पगार व वेतन देने की बजाय कर्मचारियों को हटाने की बात कही गई। वहीं सीएमओ का कहना है नप की माली हालत ठीक नहीं होने से वेतन या एरियर में से कोई एक लेने को कहा था। हटाने की बात नहीं की। सफाईकर्मी मिथुन ने बताया मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने सफाईकर्मियों के लिए 10 हजार रुपए त्योहार के समय अग्रिम देने की घोषणा की थी। लेकिन हमें 5 साल से एरियर नहीं दिया गया। जब भी सफाईकर्मियों की बारी आती है तब नप में पैसा नहीं रहता है। आज भी आवेदन देने गए तो सीएमओ व नप अध्यक्ष ने कहा दोबारा मांग लेकर आए तो सभी को काम से हटा दिया जाएगा। आवेदन सौंपते समय वार्ड 6 के पार्षद प्रतिनिधि लालू लहरी, सचिन, कृष्णा, भारती, सोनू, रेखा, पारस, बब्बू आदि सफाईकर्मी मौजूद थे। नप में है 88 सफाईकर्मी - जानकारी के अनुसार नप में 8 स्थायी, 40 दैनिक वेतन भोगी और 40 विनियमितिकरण सफाईकर्मी है। इन सभी को एक माह से वेतन नहीं दिया गया। सफाईकर्मियों ने बताया 15 लोग ऐसे भी है, जिन्हें दो माह से वेतन नहीं दिया गया। सफाईकर्मियों ने चेतावनी दी कि राशि जल्द नहीं मिली तो बुधवार से सामूहिक हड़ताल करेंगे। इस मामले में सीएमओ मनोज गंगराड़े का कहना है सफाईकर्मी आवेदन देने आए थे। 3 से 4 दिन में वेतन दे दिया जाएगा। किसी को भी हटाने की बात नहीं की।

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