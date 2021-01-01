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माता मंदिर:शादियों में फिजूलखर्ची रोकने करेंगे जागरूक

खरगोन3 घंटे पहले
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तहसील के ग्राम गुजारी स्थित बिजासन माता मंदिर में रविवार को युवा यादव अहिर समाज संगठन की बैठक हुई। संगठन की नवीन कार्यकारिणी का गठन कर समाजहित के कामों पर चर्चा की गई। सामाजिक गतिविधियों पर पदाधिकारियों ने विचार रखे। जिलाध्यक्ष रमण यादव ने बताया शादियों में होने वाली फिजूलखर्ची को रोकने के लिए संगठन की ओर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। पूर्व अध्यक्ष राजेश पटेल, संदीप पटेल, महेश यादव, प्रवीण यादव, लक्की यादव, अंतिम यादव, संजय यादव, विजय पटेल, विकास यादव आदि मौजूद थे।

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