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धर्म:भीलट देव मंदिर बनेगा, नागलवाड़ी के पुजारी ने किया भूमिपूजन

खरगोन3 घंटे पहले
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  • वर्मा परिवार ने 15 साल पहले बनाया था छोटा मंदिर, अब भव्य बनेगा, शिव परिवार की होगी स्थापना

नगर की प्रकाश काॅलोनी में धनतेरस पर भीलट बाबा मंदिर का भूमिपूजन शिखर धाम नागलवाड़ी के प्रमुख पंडित ने किया। काॅलोनी में 15 वर्ष पूर्व बने भीलट बाबा मंदिर में जगह की कमी होने के कारण भक्तों ने मंदिर को भव्य बनाने का बीड़ा उठाया।
मंदिर के भूमिपूजन के लिए शुभ मुहूर्त में धनतेरस पर शिखर धाम नागलवाड़ी के प्रमुख पंडित राजेंद्र यादव, पंडित सुनील योगी, पंडित संजय तोमर व राजेंद्र शर्मा ने सुबह 11 बजे बाबा पूजा-अर्चना व विधि विधान से भूमिपूजन कर महाआरती की। प्रसादी वितरण भी किया गया।
छोटे मंदिर में भक्तों को होती थी परेशानी
रहवासी दिलीप वर्मा ने बताया 15 वर्ष पूर्व भीलट बाबा के मंदिर का निर्माण परिवार ने कराया था। जगह की कमी के कारण मंदिर में आने वाले भक्तों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भक्तों के सहयोग से 14 बाय 23 में बाबा के मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। भीलट बाबा के साथ भगवान शिव परिवार की स्थापना की जाएगी। संतोष शर्मा, नारायण सिंह ठाकुर, दत्तात्रय शर्मा, संतोष कुशवाह, राधेश्याम चौकड़े, मोहनलाल सेन, अशोक मारोठिया, जगदीश सेन, श्री गंगेश्वर भीलट देव भक्त मंडल करही, पाडल्या व आखिपुरा के सदस्य उपस्थित थे।

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