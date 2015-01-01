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भारत स्काउट:स्काउट गाइड स्थापना सप्ताह में किया रक्तदान

खरगोनएक घंटा पहले
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भारत स्काउट गाइड के स्थापना सप्ताह के तहत पीड़ितों की सेवा के लिए गुरुवार को जिला अस्पताल में रक्तदान किया गया। जिला संगठन आयुक्त अशोक द्विवेदी ने बताया कि सहायक आयुक्त व जिला कमिश्नर स्काउट जेएस डामोर के निर्देशन में जिला अस्पताल में रक्तदान किया। इस दौरान मुकेश पीरा बेहरामपुर, पुरुषोत्तम चौहान केली, आशाराम सोलंकी काबरी, अशोक द्विवेदी ने रक्तदान किया। इस दौरान वरिष्ठ स्काउट प्रेमचंद पाटीदार, रूलसिंह कनोजे, गजेंद्र चौहान, राजेश वर्मा आदि मौजूद थे। जिला संगठन आयुक्त ने बताया कि रक्तदान के दौरान स्काउट गाइडों ने संकल्प लिया है। इसमें जरूरतमंद को रक्तदान करेंगे। साथ ही अपने विद्यार्थियों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करेंगे। इसके अलावा ग्रामीणों को रक्तदान के बारे में जागरुक करेंगे।

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