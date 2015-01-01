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अपराध:पिता की जमानत के लिए उधार लेकर रखे 1.5 लाख रु. चोरी, 5 लाख के आभूषण भी ले गए

खरगोनएक घंटा पहले
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  • मनसा चौथ उद्यापन में गया था परिवार, टीआई बोले- जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी

ढाई माह से जेल में बंद पिता की जमानत के लिए उधार लाकर घर में रखे डेढ़ लाख रुपए अज्ञात बदमाश चुरा ले गया। मकान में रखे करीब 5 लाख रुपए के आभूषण भी चोरी गए है। घटना के समय परिवार मनसा चौथ उद्यापन के लिए बाहर गया हुआ था। इसका फायदा उठाकर बदमाश मुख्य दरवाजे का नुकचा तोड़कर घुसा और घटना को अंजाम दिया। यह घटना बुधवार की दोपहर चित्तौड़गढ़-भुसावल राजमार्ग से मात्र 100 मीटर दूर राहुल पिता दिनेश खेड़े के मकान में हुई। राहुल ने बताया बुधवार को मामा ससुर के घर जलूद में मनसा चौथ का उद्यापन था। इसके लिए एक दिन पहले मंगलवार को पत्नी काजल व बच्चों को छोड़कर शाम को वापस लौट आया। बुधवार सुबह घर पर ताला लगाकर मां के साथ जलूद के लिए निकला। दोपहर 3.45 बजे बुआ के लड़के कृष्णा मंडलोई ने घर का दरवाजा खुला होने की सूचना दी। विश्वास नहीं हुआ तो कृष्णा ने वीडियो कॉलिंग की। आनन-फानन में परिवार सदस्यों के साथ घर पहुंचा तो दरवाजे का नकूचा टूटा हुआ था। गुरुवार दोपहर परिजनों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। एसडीओपी मंडलेश्वर ध्रुवराजसिंह चौहान व टीआई माधवसिंह ठाकुर ने मौका निरीक्षण किया है।

रैकी के बाद चोरी की आशंका

ग्राम रक्षा समिति सदस्य व मकान कारीगर राहुल ने बताया घर के दूसरे कमरे में मंदिर के पास रखी गेहूं की कोठी में रुपए व आभूषण रखे थे। एक कोठी पर लगा ताला तोड़ बदमाश नकदी व आभूषण ले गया। इसके अलावा अलमारी सहित घर की किसी अन्य वस्तु को हाथ नहीं लगाया। इससे आशंका है कि बदमाश यह जानता था कि रुपए कोठी में रखे हैं। संभवत: बदमाश ने चोरी से पहले इसकी रैकी की होगी। राहुल के अनुसार डेढ़ लाख रुपए नकदी सहित 3 जोड़ सोने की झूमकी, 1 जोड़ झाले, 1 चेन, 1 अंगूठी, 3 पांचाली, चांदी के दो कंदोरे, 3 जोड़ी रमझोल, बचकानी पायजेब आदि चोरी गए हैं।

मारपीट के मामले में जेल में बंद है पिता
राहुल ने बताया ढाई माह पहले शांतिनगर में एक व्यक्ति से पिता का विवाद हुआ था। मारपीट के इस मामले में पिता को जेल भेजा गया। हाईकोर्ट से उनकी जमानत करवाने के लिए डेढ़ लाख रुपए उधार लाया था। मनसा चौथ के बाद कोर्ट जाकर जमानत करवाना थी लेकिन इससे पहले बदमाश रुपए चुरा ले गया। अब पिता की जमानत के लिए इतने रुपए की व्यवस्था कर पाना मुश्किल होगा।
मां का स्वास्थ्य बिगड़ा, अस्पताल में भर्ती
राहुल ने बताया चोरी की घटना से आहत मां का स्वास्थ्य शुक्रवार की शाम खराब हो गया। सीने में दर्द होने के साथ वह बेहोश हो गई। उन्हें तत्काल मंडलेश्वर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने भर्ती कर प्राथमिक इलाज शुरू किया है।
आरोपियों की तलाश कर रहे हैं
^परिवार की शिकायत पर चोरी का केस दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश शुरू की है। जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे।
- माधवसिंह ठाकुर, टीआई

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