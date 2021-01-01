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क्रिकेट स्पर्धा:बुरहानपुर ने 5 विकेट से धार को हराकर जीता फाइनल

खरगोन3 घंटे पहले
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इंदौर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन (आईडीसीए) के तत्वावधान में जिला क्रिकेट एसोसिएशन की अंतरजिला अंडर -18 लेदर बॉल क्रिकेट स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में बुरहानपुर ने धार को 5 विकेट से हराकर संभागीय ट्राफी पर कब्जा कर लिया। धार का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय गलत साबित हुआ। बुरहानपुर के गेंदबाजों ने सुबह की नमी का फायदा उठाते हुए धार को केवल 37 ओवर में 128 रन पर आलआउट कर दिया। धार के अभिजीत ने 34 व स्वराज तड़वाल ने 31 रनों की पारी खेली। बुरहानपुर के ध्रुव ने 3 विकेट लिए। स्कोर का पीछा करने उतरी बुरहानपुर की शुरूआत अच्छी रही। खिलाड़ियों ने तेजी से खेलते हुए 39.2 ओवर में ही 5 विकेट पर 129 रन बना लिए। इसमें तुषार जगताप ने 72 रन की नाबाद पारी खेली। अंपायर इंदौर के अमोल गुप्ते व अनिरुद्ध भट, स्कोरर भावेश पंडित व ऑब्जर्वर सुधीर रसाल थे। डीसीए के सचिव मन्नू गोस्वामी, नीरज जोशी, रवींद्र यादव आदि उपस्थित थे।

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