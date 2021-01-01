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दिव्यांगों से होगी बात:बड़वानी में लगेगा दिव्यांगों का शिविर, केंद्रीय मंत्री आएंगे

खरगोन3 घंटे पहले
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  • पशुपालन व नि:शक्तजन कल्याण मंत्री पटेल बोले- सीएम से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल

पशुपालन एवं सामाजिक न्याय व निःशक्तजन कल्याण मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने रविवार को खरगोन में कहा कि बड़वानी में दिव्यांगों का बड़ा शिविर लगाएंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत भी शामिल होंगे। दिव्यांगों की बात सुनेंगे। मंत्री प्रगतिशील विकलांग कल्याण सेवा समिति के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सामाजिक न्याय विभाग आयुक्त संदीप रजक भी थे। उन्होंने कहा कि यूडीआईडी कार्ड तेजी से बना रहे हैं। इससे दिव्यांगजन को योजनाओं का लाभ मिलेगा। बस किराए में 50 प्रतिशत छूट है। बस में 5 सीटें रिजर्व रखने के निर्देश हैं। पूर्व विधायक बाबूलाल महाजन, रणजीत डंडीर, परसराम चौहान ने भी संबोधित किया। मंत्री भट्याण बुजुर्ग में मनरेगा में 38 लाख रुपए लागत की गोशाला का भूमिपूजन करके यहां पहुंचे। 200 वर्गफीट की गोशाला में 100 गायों के लिए इंतजाम रहेंगे। इस दौरान सामाजिक न्याय विभाग के प्रभारी उप संचालक पुरुषोत्तम पाटीदार, धर्मेंद्र गांगले भी थे। दिव्यांगों ने नृत्य प्रस्तुति भी दी।

आत्मनिर्भर बनने में मदद चाहते हैं दिव्यांग
प्रगतिशील विकलांग कल्याण सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष ललित चावला ने कहा कि दिव्यांग कई काम कर रहे हैं। उन्हें आत्मनिर्भर बनना है। इसके लिए सरकार से सहयोग की अपेक्षा है। मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि दिव्यांगों को हर सुविधा व अधिकार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। दिव्यांगों के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री से मुलाकात कराएंगे ताकि अपनी बातें आसानी से रख सकें।

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