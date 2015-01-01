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प्रदेश सरकार:सीएम हेल्पलाइन से नहीं मिल पा रही मदद, 200 से ज्यादा शिकायतें लंबित

खरगोनएक घंटा पहले
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प्रदेश सरकार ने शहर सहित गांवों में रहने वाले लोगों की शिकायतों के निराकरण के लिए बनाई सीएम हेल्पलाइन जनपद क्षेत्र में दम तोड़ रही है। सीएम हेल्पलाइन के जरिए की गई ग्रामीणों की शिकायतों से प्रशासनिक अधिकारियों को कोई सरोकार नहीं है। ब्लॉक में कई शिकायतें लंबित पड़ी है। ग्रामीणों ने बताया हेल्पलाइन की शिकायत एल वन, एल टू, एल थ्री से एल फोर तक जाती है। लेकिन 4 माह बीतने के बाद ये शिकायतें एल वन स्तर पर आकर रह जाती है। समाधान नहीं हो पाता। जपं में एल वन स्तर पर 100 से ज्यादा शिकायतें लंबित है। एल 4 में भी 100 से ज्यादा शिकायतों का निराकरण बाकी है। क्षेत्र में ज्यादातर शिकायतें पंचायत, बिजली के एलईडी बल्ब, फर्जी तरीके आहरण व सफाई की है। नगर के धीरज मिश्रा ने कहा ग्राम पंचायत के सचिव फर्जी बिल व वाउचर लगाकर राशि निकाल रहे है। इसकी शिकायत की थी। लेकिन निराकरण नहीं हो पाया। प्रशासनिक अधिकारियों ने सीएम हेल्पलाइन को मजाक बनाया हुआ है। सरकारी विभागों से जुड़ी समस्याओं व शिकायतों के निराकरण के लिए शासन ने हेल्पलाइन शुरू की, लेकिन इस व्यवस्था से भी लोगों को मदद कम ही मिल रही है। एक युवक ने बताया शिकायत को बंद करने से पहले शिकायतकर्ता का पक्ष भी नहीं जाना जाता। ^नेटवर्क नहीं मिलने की समस्या आ रही है। सीएम हेल्पलाइन की करीब 30 शिकायतें ही पेंडिंग है। महेश पाटीदार, सीईओ

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