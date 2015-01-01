पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बारिश का पानी:खाली प्लाॅटों में जमा गंदे पानी से गाजरघास उग रही, लोगों में बीमारी फैलने की आशंका बढ़ी

खरगोन3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • शहर की कई कॉलोनी में गंदगी से परेशान हो रहे रहवासी, नपा से की सफाई की मांग

नगर के प्रमुख पार्क के पास कॉलोनी में बारिश का पानी कई सालों से समस्या बना हुआ है। नाली नहीं होने के कारण बारिश के जमा गंदे पानी में गाजर घास व कटीली झाड़ियां उग गई है। इससे रहवासियों को गंदगी के बीच रहना पड़ता है। रहवासी मनीष जोशी ने बताया कॉलोनियों में खाली प्लाटों में बड़ी मात्रा पानी में विषैले बैक्टीरिया और विषेले जानवर के कारण स्थानीय निवासियों को डेंगू और मलेरिया की बीमारी के खतरे की आशंका बनी रहती है। यहां पर कई बार सांप, डेंडू व अन्य विषेले जीव विचरण करते रहते हैं। बड़ी मात्रा में सूअर गंदगी फैलाते हैं। नगर पालिका प्रशासन को भी उक्त समस्या का स्थानीय रहवासियों ने कई बार आवेदन देकर अवगत कराया लेकिन इसका निराकरण नहीं किया गया। अटल बाल उद्यान पार्क में सुबह और शाम बच्चे और बड़े बड़ी संख्या में आते हैं। यहां प्रतिदिन योगा की क्लास भी लगती है। जहां स्वस्थ हवा में योग प्राणायाम करने आते हैं। गंदगी के कारण लोगों में रोष व्याप्त है। इसी तरह बाहेती कॉलोनी, अटल बाल उद्यान, पंडित कॉलोनी, रेवा एरीगेशन कॉलोनी, वैष्णव कॉलोनी, न्यू जैन कॉलोनी सहित प्रमुख कॉलोनी में खाली प्लाटों में भी बड़ी मात्रा में कचरा पसरा हुआ है।

पशु मालिकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग
योगेश सेंधरे व निलेश वर्मा ने बताया शहर में आवारा पशु बड़ी संख्या में विचरण करते हैं। जिसके कारण कॉलोनीवासियों और राहगीरों को आवागमन में समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्होंने पशु मालिकों से अपने पशुधन को अपने घरों पर बांधने का अनुरोध किया। नगर पालिका से आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए पशु मालिकों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। रहवासियों ने सीएमओ, नपा के स्वास्थ्य अधिकारी से प्रतिदिन कचरा डालने वाले स्थानों से कचरा उठवाने व बीमारियों की रोकथाम के लिए दवाई व कीटनाशक दवा का छिड़काव करने की मांग की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें