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कपास नीलामी:सीसीआई हर शनिवार नहीं करेगा कपास खरीदी

खरगोनएक घंटा पहले
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  • 18 अक्टूबर से शुरुआत की, कपास का स्टॉक अधिक हो जाने से लिया निर्णय

भारतीय कपास निगम (सीसीआई) अब शनिवार को कपास नीलामी में भाग नहीं लेगा। सोमवार से शनिवार तक सप्ताह में पांच दिन ही (अवकाश को छोड़कर) सीसीआई की खरीदी होगी। कपास का स्टॉक अधिक हो जाने से यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में सीसीआई अफसरों ने मंडी प्रशासन को अवगत करा दिया है। मंडी सचिव रामवीर किरार ने बताया कि सीसीआई के आवेदन पत्र में बताया गया कि उनके पास कपास का स्टॉक हो गया है। इसलिए वे शनिवार को नीलामी में हिस्सा नहीं लेगा। 18 अक्टूबर से खरीदी की शुरुआत की गई। पिछले सप्ताह जिलेभर की मंडियों में जोरदार खरीदी की गई। इस दौरान 40 हजार क्विंटल से ज्यादा कपास की खरीदी हुई है। अभी तक लगभग एक लाख क्विंटल कपास खरीदी की जा चुकी है। कपास की ग्रेडिंग व परिवहन संबंधी व्यवस्थाएं जुटाई जाना है।

उपमंडी गोगावां में अनाज नीलामी का मुहूर्त 9 नवंबर को
मंडी खरगोन की उपमंडी गोगावां में 9 नवंबर को दोपहर 12.30 बजे अनाज नीलामी का मुहूर्त किया जाएगा। मंडी सचिव रामवीर किरार ने बताया कि गोगावां क्षेत्र के किसानों की सहूलियत के लिए स्थानीय मंडी में ही नीलामी शुरू कराई जा रही है। किसान मक्का, सोयाबीन, गेहूं प्रांगण में विक्रय कर सकते हैं।

खरगोन मंडी में 7 हजार क्विंटल कपास पहुंचा
खरगोन कपास मंडी में गुरुवार को 7 हजार क्विंटल कपास की आवक हुई। मंडी सचिव रामवीर किरार ने बताया कि 540 वाहन व 152 बैलगाड़ी कपास की नीलामी हुई। भाव 3500-5725 रुपए रहा। अनाज मंडी में गेहूं 1476-1886 रुपए, ज्वार 1160-1220 रुपए, मक्का 1151-1340 रुपए, सोयाबीन 3425-4175 रुपए क्विंटल भाव रहे।

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