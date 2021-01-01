पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

भागवत कथा:ग्राम कठोरा में भागवत कथा के पंडाल में बच्चों को पिलाई दवा

खरगोन3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

ग्राम कठोरा में आयोजित भागवत कथा के पंडाल में पोलियो बूथ बनाकर बच्चों को दवाई पिलाई गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बताया बच्चे घर पर नहीं मिले। इसलिए कथा पंडाल में दवाई पिलाई। बीएमओ डॉ. राकेश पाटीदार ने अभियान शुरू किया। विकासखंड में 500 से अधिक स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहयोग दिया। सोमवार और मंगलवार को घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलिया की खुराक पिलाई जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पालकों से अपील की है कि वे 0 से 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलाएं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser