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अतिक्रमण:चौकीदार का 24 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण

खरगोन3 घंटे पहले
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सनावद के टाकलई (वड़गांव) में चौकीदार द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायत हुई है। पीड़िता सुनीताबाई पति कालू ने बताया कि मेरे ससुर मयाराम का आठ साल पहले निधन हो गया था। उनके नाम से 10 एकड़ से ज्यादा जमीन थी। जमीन पर मेरे जेठ टाकलई के चौकीदार मोती पिता मयाराम ने कब्जा कर लिया है। उसने 12 एकड़ सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। उसकी पावती बनवा ली है। साथ ही हमारी जमीन पर भी कब्जा किया है। मोती विवाद करता है। वह कहता है कि मैं चौकीदार हूं। तुमको अंदर करवा दूंगा। यह जमीन मेरी है। पिछले दिनों मेरे खेत पर गई तो मोती के बेटे बबलू व उसके भाई कमलेश ने गाली-गलौच कर मारपीट की। मुझे कुएं में फेंक रहे थे। किसी तरह में जान बचाकर भागी।

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