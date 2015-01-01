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सत्र 2020-21:कॉलेज में सीएलसी चौथे चरण का पंजीयन 9 तक

खरगोन2 घंटे पहले
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सत्र 2020-21 के अंतर्गत ऑनलाइन ई-प्रवेश प्रक्रिया के सीएलसी चतुर्थ चरण में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों के लिए पंजीयन/त्रुटि सुधार एवं सत्यापन की सुविधा 9 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। एक से अधिक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन दोपहर 1 बजे तक भर सकेंगे। उसके बाद कॉलेज संकाय/विषयवार खाली सीटों के पर मैरिट सूची दोपहर 3 बजे तक चस्पा करेंगे। ऑनलाइन फीस के लिए लिंक जारी होगी।

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