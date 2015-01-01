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कालाबाजारी:राशन दुकान से केरोसिन की कालाबाजारी की शिकायत

खरगोनएक घंटा पहले
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देवश्री मार्केटिंग परिसर स्थित बालाजी निजी सहकारी संस्था से केरोसिन की कालाबाजारी को लेकर उपभोक्ताओं ने एसडीएम को शिकायत की। एसडीएम संघप्रिय के निर्देश पर खाद्य अधिकारी दुकान पहुंचे। यहां दिसंबर माह के खाद्यान्न के आवंटन, वितरण व स्टॉक की जांच की। अनियमितता मिलने पर पंचनामा बनाया। करीब 2 घंटे तक कार्रवाई चली। इस संस्था से वार्ड 3, 4 व 5 के 1060 उपभोक्ताओं को राशन का वितरण होता है। उपभोक्ता नन्नू, धर्मेंद्र व जगदीश ने कहा हर माह निश्चित मात्रा में खाद्य सामग्री शासन के माध्यम से यहां पहुंचती हैं। लेकिन कभी पीओएस मशीन में सर्वर, कभी तकनीकी खराबी तो कभी फिंगर प्रिंट नहीं मिलने की बात कहकर उपभोक्ताओं को लौटा दिया जाता है। गरीबों को मिलने वाले राशन को बाजार में बेचा जा रहा है। निजी संस्था होने से इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। दो दिन से केरोसीन व्यापारियों को दिया जा रहा है। जबकि उपभोक्ताओं के मांगने पर आगे से नहीं आने की बात कह दी जाती है। विभाग को कालाबाजारी रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना चाहिए। एसडीएम के निर्देश पर दुकान पहुंचे खाद्य निरीक्षक वीरेंद्रसिंह चौहान ने बताया हर माह दिए गए आवंटन, आवक-जावक, पीओएस मशीन से पर्ची निकलने के बाद उपभोक्ताओं को सामग्री वितरण आदि की जानकारी ली गई। आवंटन, वितरण व स्टॉक में अंतर मिला है। रिपोर्ट बनाकर एसडीएम को प्रस्तुत की जाएगी। उपभोक्ताओं की शिकायत पर कांटे की जांच भी करवाई जाएगी।

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