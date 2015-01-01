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नगर पालिका:राधावल्लभ मार्केट में निर्माण अवैध माना, नपा कार्रवाई के लिए स्वतंत्र

खरगोनएक घंटा पहले
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शहर के राधावल्लभ मार्केट में निर्माण को कोर्ट ने अवैध माना है। इस पर नगर पालिका कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। जानकारी के अनुसार यहां शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पार्किंग की जमीन व रास्ते पर बिना नगर पालिका की अनुमति से राधावल्लभ ट्रेडिंग कंपनी के भागीदार दाऊलाल पिता मोतीलाल महाजन सराफ महेश्वर व गोविंद दास पिता बालकृष्ण महाजन सराफ निवासी महेश्वर ने निर्माण कर लिया था। इसके बाद नगर पालिका ने जांच की। जांच के बाद नपा कार्रवाई के लिए गई थी। ट्रेडिंग कंपनी ने खरगोन न्यायालय में अपना पक्ष रखकर निर्माण को सही बताया था। इस पर पिछले दिनों प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 प्रियंका चौहान की कोर्ट ने ट्रेडिंग कंपनी के निर्माण को अवैध माना। साथ ही नगर पालिका को कार्रवाई के लिए स्वतंत्र बताया है। इसके खिलाफ ट्रेडिंग कंपनी ने स्पेशल कोर्ट में केस दायर किया है। 21 दिसंबर को उसकी सुनवाई होगी।

सुनवाई के बाद निर्णय
नगर पालिका सीएमओ प्रियंका पटेल का कहना है कि राधावल्लभ ट्रेडिंग कंपनी ने सेशन कोर्ट में अपील की है। 21 दिसंबर को सुनवाई होगी।

2014 में भी निर्माण हुआ
2014 में निर्माण अनुमतियां लेकर पार्किंग की जमीन पर निर्माण हुआ था। इसकी शिकायतें हुई। हालांकि कंपनी का कहना है कि अनुमति के बाद ही निर्माण किया गया था।

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