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खतरनाक खिलौना:कार्बेट गन के धुएं से 6 बच्चों की आंखें हुई खराब, जल रहा आंखों का काॅर्निया; फेरी वाले बेच रहे कार्बेट गन

खरगोनएक घंटा पहले
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अब तक करीब 6 बच्चों की आंखें खराब हुई
  • सनावद पुलिस ने एकत्र करना शुरू की गन

शहर में इन दिनों कार्बेट गन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है लेकिन इस कार्बेट गन से बच्चों की आंखों के काॅर्निया जल रहे हैं। जिससे बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं। अब तक करीब 6 बच्चों की आंखें खराब हुई हैं। इसमें से तीन बच्चों को इलाज के लिए इंदौर रैफर किया है। आंखें खराब होने की सूचना पर पुलिस कार्बेट गन बेचने वाले फेरी वालों की खोजबीन कर रहे हैं। साथ ही शहर में जिन लोगों के पास यह गन है। उनसे गन को एकत्र किया जा रहा है ताकि इससे अन्य बच्चे प्रभावित न हो।

एक्सपर्ट बोले... 30% खराब हो रही आंखें
निजी अस्पताल के डॉ. रविश जैन ने बताया इस गन में उपयोग होने वाला कार्बेट आंखों के लिए खतरनाक है। कार्बेट गैस आंखों में जाने से काॅर्निया जल जाता है। अधिक उपयोग से काॅर्निया गलना शुरू हो सकता है। जिससे संबंधित की आंखों की रोशनी जा सकती है। हमारे पास 6 बच्चे आए। जिनका काॅर्निया करीब 30% खराब हो चुकी है। इसमें 3 अधिक प्रभावितो को इंदौर रैफर किया है।

पीवीसी पाइप से बनी गन, विस्फोट जैसी आती है आवाज
इस गन का निर्माण बच्चे के खिलौनों के रूप में किया है। इसका निर्माण पीवीसी पाइप से किया है। जिसमें कार्बेट का टुकड़े पर पानी डालकर हिलाने पर गैस बनती है। गन के पीछे लगे लाइटर को दबाने पर उसमें से चिंगारी निकलती है। जिसके कारण विस्फोट होता है। साथ ही कार्बन का धुआं उड़ता है। अधिक आवाज आने से कई लोग इसका उपयोग खेत में जंगली सुअरों को भगाने के लिए कर रहे हैं। इस कार्बेट गन को बेच रहे फेरी वाले इसकी कीमत करीब 250 रुपए बता रहे हैं।

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