पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

शिकायत पर रोका:जड़ में हींग व नमक डालकर पेड़ काटा

खरगोनएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

शहर की डायवर्शन रोड स्थित अवनिग्राम कॉलोनी में खाली प्लाट पर मकान निर्माण के लिए पेड़ काटा जा रहा है। लोगों की शिकायत के बाद पेड़ काटना रोका गया। नगर पालिका के कर्मचारियों का कहना है कि यहां शैलेंद्र महाजन का प्लाट के पास पेड़ है। यहां शैलेंद्र ने पेड़ कटवाना शुरू किया। लोगों की शिकायत के बाद नपा ने रोका। कॉलोनी के अंकित भावसार ने बताया कि पेड़ 30 साल से ज्यादा समय से है। शैलेंद्र ने 2 फीट अतिरिक्त निर्माण भी किया है। पेड़ को काटने के लिए गड्ढा खोदकर जड़ों में हींग और नमक भी डाला है। इसकी शिकायत की तो पुलिस बुलाया गया। पुलिस के सामने शैलेंद्र ने खुद स्वीकारा कि पेड़ काटने के लिए उन्होंने किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें