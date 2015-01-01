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गुस्साए किसानों ने हंगामा:सीसीआई के एक घंटे पहले खरीदी बंद करने से किसानों ने मंडी में हंगामा कर बंद किया गेट

खरगोन3 घंटे पहले
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तय समय से एक घंटे पहले सीसीआई के खरीदी बंद करने से गुस्साए किसानों ने हंगामा किया। मंडी का गेट बंद कर नारेबाजी की। मंडी सचिव ने बताया माल रखने की जगह नहीं होने से खरीदी बंद की गई थी। सीसीआई खरीदी केंद्र प्रभारी तुषार सोनवणे ने बताया शनिवार को खरीदी नहीं करने के लिए कहा था। मंडी प्रबंधन ने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया था कि खरीदी उतनी ही करें जितना माल रख सके। इसके बाद खरीदी शुरू की। शाम 4.30 बजे तक 135 वाहन व 140 बैलगाड़ी में आई उपज खरीदी। इसके बाद माल रखने की जगह नहीं होने से खरीदी बंद कर दी। पहले के बिल भी पेंडिंग है। उनकी बिलिंग भी जरूरी थी। लेकिन किसान उनकी उपज भी खरीदने की मांग पर अड़ गए। किसानों ने कहा उनका कपास खरीदे बिना ही सीसीआई अधिकारी चले गए। इसके बाद भारतीय किसान संघ ने किसानों की उपज बेचने में आ रही समस्याओं को लेकर मंडी सचिव व एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया। संघ ने कहा किसानों को 1 लाख 90 हजार रुपए तक नकद भुगतान किया जाए। उपज की खरीदी के बाद जब किसान व्यापारी के प्रतिष्ठान पर जाता है तो माल हल्का बताकर लेने से इंकार किया जाता है। इसे बंद करवाया जाए। खरीदी के बाद बारदान का वजन भी लिया जाए ताकि उपज का वाजिब वजन देखा जा सके। नकद भुगतान के लिए मंडी में अनाउंस भी करवाएं।

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