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अमेरिका में निवास:बेटे के अमेरिका से आने के बाद 5वें दिन होगा पिता का अंतिम संस्कार

खरगोनएक घंटा पहले
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बलवाड़ा गांव में रहने वाला एक परिवार कई सालों से अमेरिका में निवास कर रहा था। उस परिवार चिरौंजीलाल सोनी के बेटे रमेश सोनी (72) कुछ समय पहले ही बलवाड़ा निवास के लिए आ गए थे लेकिन बेटा व अन्य सदस्य अमेरिका में ही निवास कर रहे थे। सोमवार सुबह रमेश सोनी का निधन हो गया। पिता की मृत्यु होने के बाद बेटे ही पिता के शव को मुखाग्नि देना चाहता था। इसके उसके पिता के शव को चार दिनों से मरचुरी में रखा गया है। उनका अंतिम संस्कार बेटे योगेश के अमेरिका से आने के बाद शुक्रवार को होगा। परिजनों ने बताया रमेश सोनी का जन्म बलवाड़ा में ही हुआ था। बीकॉम की शिक्षा के बाद उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दी। अपनी सहकर्मी से शादी कर ली। शादी के 2 वर्ष बाद बेटे योगेश का जन्म हुआ। उसके बाद वह अमेरिका चले गए। करीब 30 साल अमेरिका में अपना व्यवसाय करते रहे। सन 2014 में वापस बलवाड़ा आ गए। अपने छोटे भाइयों के साथ खेती, चक्की व किराणा व्यवसाय कर रहे थे। रविवार रात को तबीयत खराब हो गई। उन्हें बड़वाह के निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें इंदौर ले जाने की सलाह दी। इंदौर के निजी अस्पताल पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन की सूचना अमेरिका में रह रहे हैं बेटे योगेश सोनी को दी। योगेश ने कहा स्वयं आकर पिता का अंतिम संस्कार करेंगे। परिवार के सदस्यों ने रमेश सोनी के तबीयत खराब होने की सूचना दी थी। मृत्यु का समाचार मिलने के बाद योगेश ने अमेरिका से बलवाड़ा आकर अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया। अमेरिका से भारत आने में 24 घंटे लगते हैं लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट कम होने के कारण 48 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है। अब वह शुक्रवार को बलवाड़ा पहुंचेगा। जिसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा।

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