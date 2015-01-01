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प्राइवेट स्कूल संचालक:स्कूलों में मांग रहे फीस, पालकों ने कलेक्टर को शिकायत की

खरगोनएक घंटा पहले
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शहर के पालकों ने गुरुवार को कलेक्टोरेट में शिकायत की है। पालकों का आरोप है कि शहर की प्राइवेट स्कूल संचालक पूरी तरह ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं करा पा रहे हैं और स्कूल फीस मांग रहे हैं। जबकि शासन ने आदेश जारी किए हैं। इसमें केवल ट्यूशन फीस ले सकते हैं। हम ट्यूशन फीस देने को तैयार है, लेकिन पूरी तरह से स्कूल फीस नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई स्कूल संचालक शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकी दिला रहे हैं। साथ ही उनका भविष्य खराब होने की बात कर रहे हैं।

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