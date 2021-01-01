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विरोध:आज से दुकानों में राशन और सोसायटियों में खाद नहीं, कर्मचारियों की हड़ताल

खरगोन3 घंटे पहले
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संभागीय अध्यक्ष किशोर रघुवंशी साथियों को संबोधित करते हुए। - Dainik Bhaskar
संभागीय अध्यक्ष किशोर रघुवंशी साथियों को संबोधित करते हुए।
  • मप्र सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ ने दिया धरना

जिलेभर में गुरुवार से 450 राशन दुकानें व 129 सोसायटियां बंद रहेंगी। क्योंकि मप्र सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के कर्मचारियों ने अनिश्चतकालीन हड़ताल कर दी है। बुधवार को महासंघ ने रैली निकालकर सीएम के नाम कलेक्टोरेट में ज्ञापन सौंपा है। संभाग अध्यक्ष किशोर रघुवंशी ने काह कि हमारी 5 से ज्यादा मांगें पूरी की जाए। इसमें नियमितिकरण के साथ ही कमिशन की पुरानी राशि आदि मांगें हैं।

कई साल से सहकारी समितियों के प्रभारी प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, विक्रेताओं, लेखापाल, लिपिक, कम्प्यूटर आऍपरेटर, भृत्य, चौकीदार को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। साथ ही सरकारी सुविधाएं दी जाए। इस दौरान जिलाध्यक्ष गणपति यादव ने बताया कि 1 हजार कर्मचारी हडताल पर रहेंगे।

इस दौरान अशोक खेड़े, संतोष यादव, मुकेश बिरला, बलीराम बिरला, दिनेश रघुवंशी, दीपक गुप्ता, प्रकाश गुप्ता, उदयसिंह पटेल, लखन चौधरी, मंगलसिंह डंडीर आदि मौजूद थे। महासंघ को प्राइवेट उपभोक्ता भंडार की राशन दुकान के कर्मचारी व संचालकों ने भी समर्थन दिया है।

भोपाल में मुख्यमंत्री के निवास का करेंगे घेराव

कर्मचारियों ने बताया कि 1 से 3 फरवरी तक हमने ज्ञापन व रैली निकाली है। 4 फरवरी से अनिश्चतकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इसके बावजूद हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो 18 फरवरी को प्रदेश के सभी कर्मचारी मुख्यमंत्री आवास के घेराव कर सामूहिक इस्तीफा देंगे। 19 फरवरी को रोशन चौराहा भोपाल में चक्काजाम व इच्छामृत्यु मांगी जाएगी। आंदोलन के दौरान प्रदेश की 4525 राशन दुकानें व सहकारी समितियां बंद रहेगी।

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